В трех одинаковых бочках было 870 л топлива в каждой поровну. Из каждой бочки взяли ??о 136 л топлива. Сколько литров топливо осталось в каждой бочке. попробуй решить задачу двумя способами 1) в 3 действия; 2) в 2 действия;
Математика
В трех одинаковых бочках было 870 л топлива в каждой поровну. Из каждой бочки взяли ??о 136 л топлива. Сколько литров топливо осталось в каждой бочке. попробуй решить задачу двумя способами 1) в 3 действия; 2) в 2 действия;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 870/3=290л - в каждой бочке 2) 290-136=154л - осталось в каждой после взятия
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