В трех одинаковых бочках было 870 л топлива в каждой поровну. Из каждой бочки взяли ??о 136 л топлива. Сколько литров топливо осталось в каждой бочке. попробуй решить задачу двумя способами 1) в 3 действия; 2) в 2 действия;

Математика

В трех одинаковых бочках было 870 л топлива в каждой поровну. Из каждой бочки взяли ??о 136 л топлива. Сколько литров топливо осталось в каждой бочке. попробуй решить задачу двумя способами 1) в 3 действия; 2) в 2 действия;

Автор: Гость