В трех открытых сосудах находится ртуть: в сосудах А высота столба ртути 1 м, в сосуде В-1 дм, в сосуде С -1мм. Вычислите, какое давление на дно сосуда оказывает столб ртути в каждом случае

Физика

В трех открытых сосудах находится ртуть: в сосудах А высота столба ртути 1 м, в сосуде В-1 дм, в сосуде С -1мм. Вычислите, какое давление на дно сосуда оказывает столб ртути в каждом случае

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