В трех открытых сосудах находится ртуть: в сосудах А высота столба ртути 1 м, в сосуде В-1 дм, в сосуде С -1мм. Вычислите, какое давление на дно сосуда оказывает столб ртути в каждом случае
Физика
В трех открытых сосудах находится ртуть: в сосудах А высота столба ртути 1 м, в сосуде В-1 дм, в сосуде С -1мм. Вычислите, какое давление на дно сосуда оказывает столб ртути в каждом случае
Ответ(ы):
Гость:
Сосуд А : Высота столба ртути - 1 м , находим в таблице плотность ртути . Плотность ртути = 13,6 г/см_3 =13 600кг/м_3. Формула нахождения давления : Давление = плотность * высота столба жидкости ( h ) * ускорение свободного падения ( g ) . g =10 Н/кг . Получается 13 600 * 1 * 10 = 136 000 Па или 136 кПа. Сосуд B : 1 дм = 0.1 м. Получается 13 600 * 0,1 *10 =13 600 Па или 136 гПа. Сосуд С : 1 мм = 0,01 м. Получается 13 600 * 0,01 * 10 = 1 360 Па ~ 14 гПа
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