В трёх пакетах 1кг 800г конфет .В первом пакете на 250г меньше,чем во втором,а в третье?? на 250 гр меньше чем в первом. какова масса каждого пакета

Гость: Гость:

Для начала переведём все в граммы: 1кг 800г = 1800г х - первый пакет х+250 - второй пакет х-250 - третий пакет х+х+250+х-250=1800 3х=1800 х= 1800:3 х=600г - первый пакет 600+250=850г - второй пакет 600-250=350г - третий пакет