В трех пробирках без этикеток содержатся растворы магний сульфата, аллюминий сул??фата и сульфатной кислоты. Определите , в какой из пробирок находится каждое из этих веществ

Химия
В трех пробирках без этикеток содержатся растворы магний сульфата, аллюминий сул??фата и сульфатной кислоты. Определите , в какой из пробирок находится каждое из этих веществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: №1. Опустить лакмус в каждую, там где лакмус станет красным, значит сульфатная кислота, затем добавить щелочь понемногу в остальные пробирки, в той в которой появится желеобразный осадок, который при избытке щелочи растворяется - будет сульфат алюминия и последняя - сульфат магния №2. Добавить щелочь в три пробирки, при образовании зеленоватого осадка, который затем буреет будет соответствовать феррум (ІІ) сульфату, при образовании бурого цвета осадка соответствует феррум (ІІІ) сульфату, и віделение аммиака будет соответствовать аммоний сульфату
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