В трёх цехах одного завода работают 2940 рабочих. 3 ДРОБЬ 7 всех рабочих работают в первом цехе, а остальные-во втором и третьем, поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе? условие

Математика
В трёх цехах одного завода работают 2940 рабочих. 3 ДРОБЬ 7 всех рабочих работают в первом цехе, а остальные-во втором и третьем, поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе? условие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСЕГО-2940чел. 1цех-?чел, 3\7 от всего 2цех-?чел, 2\7 от всего 3цех?чел, 2\7 от всего. 1)2940:7*3=1260чел-в 1 цехе. 2)(2940-1260):2=по 840чел-в 2 и 3 цехах.
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