В трёх цехах одного завода работают 2940 рабочих. 3 ДРОБЬ 7 всех рабочих работают в первом цехе, а остальные-во втором и третьем, поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе? условие

Математика

В трёх цехах одного завода работают 2940 рабочих. 3 ДРОБЬ 7 всех рабочих работают в первом цехе, а остальные-во втором и третьем, поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе? условие

Автор: Гость