В трёх центр хах завода работает 246 человек из них 174 человеком является первым в т??ех цехах остальные твои кенты Почему в первом цехе работает на 12 человек больше чем чем в третий сколько человек работает во втором цехе

Математика

В трёх центр хах завода работает 246 человек из них 174 человеком является первым в т??ех цехах остальные твои кенты Почему в первом цехе работает на 12 человек больше чем чем в третий сколько человек работает во втором цехе

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