В трёх центр хах завода работает 246 человек из них 174 человеком является первым в т??ех цехах остальные твои кенты Почему в первом цехе работает на 12 человек больше чем чем в третий сколько человек работает во втором цехе
Математика
В трёх центр хах завода работает 246 человек из них 174 человеком является первым в т??ех цехах остальные твои кенты Почему в первом цехе работает на 12 человек больше чем чем в третий сколько человек работает во втором цехе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 246-174=72 человека работает в третьем цехе. 2)72+12=84 человека работает в первом цехе. 3)174-84=90 человек работает во втором цехе. или третье действие можно так: 246-(72+84)=246-156=90 ответ: 84, 90, 72.
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