В трех ведрах налита вода.Из первого ведра вылили 2 л,из второго- 4 л,а в третье доли??и 3 л.В трех ведрах вместе 28 л воды.Сколько всего воды было в трех ведрах сначала?
Математика
В трех ведрах налита вода.Из первого ведра вылили 2 л,из второго- 4 л,а в третье доли??и 3 л.В трех ведрах вместе 28 л воды.Сколько всего воды было в трех ведрах сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31литр было в трёх вёдрах. я думаю что в первом- 10л, во втором-9л, в третьем-12л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Английский язык
Переведите пожалуйста!!!! News Text Alert Sport A player for a Lincolnshire football team broke a record when he scored 16 goals a match yeste...
Математика