В трех ведрах налита вода.Из первого ведра вылили 2 л,из второго- 4 л,а в третье доли??и 3 л.В трех ведрах вместе 28 л воды.Сколько всего воды было в трех ведрах сначала?

Математика
В трех ведрах налита вода.Из первого ведра вылили 2 л,из второго- 4 л,а в третье доли??и 3 л.В трех ведрах вместе 28 л воды.Сколько всего воды было в трех ведрах сначала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31литр было в трёх вёдрах. я думаю что в первом- 10л, во втором-9л, в третьем-12л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите,как на английском будет старший брат,охранник?
Ответить
Математика
Реши уравнения 429+m=2106 348-k=154 (m+326)-569=674 5084-(k-299)=568
Ответить
Математика
Очень просто! Найдите 3 последовательных натуральных числа,если их сумма равна 210.
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста!!!! News Text Alert Sport A player for a Lincolnshire football team broke a record when he scored 16 goals a match yeste...
Ответить
Математика
Помогите мне Срочно (в,г)
Ответить