В третьем классе ребята устроили математически конкурс с цифрами .Антон написал все числа от 1 до 1000 и задал ребятам каверзный вопрос "сколько всего цирф я написал на листе бумаге?

Математика

В третьем классе ребята устроили математически конкурс с цифрами .Антон написал все числа от 1 до 1000 и задал ребятам каверзный вопрос "сколько всего цирф я написал на листе бумаге?

Автор: Гость