В третьем классе ребята устроили математически конкурс с цифрами .Антон написал все числа от 1 до 1000 и задал ребятам каверзный вопрос "сколько всего цирф я написал на листе бумаге?
Математика
В третьем классе ребята устроили математически конкурс с цифрами .Антон написал все числа от 1 до 1000 и задал ребятам каверзный вопрос "сколько всего цирф я написал на листе бумаге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначных - 9 цифр двузначных - 90 числ (99-9=90) - это 90*2=180 цифр трехзначных - 900 чисел (999-99=900) - это 900*3=2700 цифр четырехзначное число одно - 1000 - это 4 цифры 9 + 180 + 2700 + 4 = 2893 цифры
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