В треугольнике ABC CH- высота AD-биссектриса O-точка пересечения CH и AD угол BADравен 26 градусов найдите угол AOC
Математика
В треугольнике ABC CH- высота AD-биссектриса O-точка пересечения CH и AD угол BADравен 26 градусов найдите угол AOC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как биссектриса делит угол пополам, то угол AOC+ угол BAD= угол A 26+26=52 угол А Угол AOC=26
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