В треугольнике ABC известны длины сторон: AB = 3 см, BC = 5 см, AC = 7 см. Треугольники ABC и KML ??авны, причем ∠BAC = ∠LKM и ∠ACB = ∠KLM. Определите длину стороны MK.
Геометрия
В треугольнике ABC известны длины сторон: AB = 3 см, BC = 5 см, AC = 7 см. Треугольники ABC и KML ??авны, причем ∠BAC = ∠LKM и ∠ACB = ∠KLM. Определите длину стороны MK.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посторой два треугольника, проставь равные углы и увидишь Раз треугольники равны, то сторона МК=АВ=3 см Удачи!
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