в треугольнике ABC  M-середина AB,N- середина BC.Докажите подобие треугольников MBN и ABC

Гость: Гость:

Соеденим точки M и N, то есть получиться средняя линия треугольника ABC. Теперь доказываем подобие: 1)угол B-общий 2)MB/AB=1/2(по свойству средней линии) 3)BN/BC=1/2(по свойству средней линии) соответственно треугольник MBN подобен треугольнику ABC,по двум пропорциональным сторонам и углу между ними. Что и требовалось доказать.