В треугольнике ABC o - точка пересечения медиан. Выразите вектор AO через векторы a = AB и b = AC.

Геометрия
В треугольнике ABC o - точка пересечения медиан. Выразите вектор AO через векторы a = AB и b = AC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АК - медиана, тогда по свойствам векторов вектор АК=вектор АС+вектор СК вектор АК=вектор АВ+вектор ВК 2*вектор АК=вектор АС+Вектор СК+вектор АВ+вектор ВК=вектор АС+вектор АВ (так как векторы СК и ВК равны по модулю и противположные за направением) вектор АК=1\2*(вектор АС+вектор АВ)   Медианы точкой пересечения делятся в отношении 2:1 начиная от вершины, поэтому вектор АО=2\3*вектор АК вектор АО=2\3*1\2вектор(АС+АВ)=1\3*(a+b) ответ: 1\3*(a+b)
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