В треугольнике ABC сторона BC=30 см. На стороне AB отложен отрезок AD=6 см, а на стороне C - ОТРЕЗОК AE=8 см. Чему равна длина отрезка DE, если BD=9 см, CE=12 см?

Геометрия

В треугольнике ABC сторона BC=30 см. На стороне AB отложен отрезок AD=6 см, а на стороне C - ОТРЕЗОК AE=8 см. Чему равна длина отрезка DE, если BD=9 см, CE=12 см?

Автор: Гость