В треугольнике ABC сторона BC=30 см. На стороне AB отложен отрезок AD=6 см, а на стороне C - ОТРЕЗОК AE=8 см. Чему равна длина отрезка DE, если BD=9 см, CE=12 см?
Геометрия
В треугольнике ABC сторона BC=30 см. На стороне AB отложен отрезок AD=6 см, а на стороне C - ОТРЕЗОК AE=8 см. Чему равна длина отрезка DE, если BD=9 см, CE=12 см?
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник АВС подобен треугольнику ADE по твум сторонам и углу, значит BC/DE = AB/AD, DE = BC * AD/AB = 30 * 6/9 = 20 см
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