В треугольнике ABC угол A прямой угол B равен 25 градусов. Найдите величину угла C.Укажите больший катет треугольника ABC.

Геометрия
В треугольнике ABC угол A прямой угол B равен 25 градусов. Найдите величину угла C.Укажите больший катет треугольника ABC.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол С=180-(УГОЛ А+УГОЛ В)  180-(90+25)=65  Катет АС больший
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С двух полей собрали 3150ц пшеницы и ржи, причём пшеницысобрали в 4 раза больше. Скол??ко собрал центнеров ржи?
Ответить
Французский язык
Кому что досталось? Раскройте скобки, чтобы было ясно, кому что досталось. Надею??ь на фотке видет текст.
Ответить
Английский язык
My school . It's weekend again, So I haven't got at school , Its real pity - My school is so cool . We've got Music and ART , History and PE. All t...
Ответить
Математика
Номер 3 плииииз очень надо завтра сдавать
Ответить
Русский язык
Соченение блогодарность маме
Ответить