В треугольнике ABC угол A прямой угол B равен 25 градусов. Найдите величину угла C.Укажите больший катет треугольника ABC.
Геометрия
В треугольнике ABC угол A прямой угол B равен 25 градусов. Найдите величину угла C.Укажите больший катет треугольника ABC.
Ответ(ы):
Гость:
Угол С=180-(УГОЛ А+УГОЛ В) 180-(90+25)=65 Катет АС больший
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