В треугольнике abc угол C равен 90, AC=4, sinA=0,6.Как найти AB
Геометрия
В треугольнике abc угол C равен 90, AC=4, sinA=0,6.Как найти AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) sin A = 0,6 но: sinA в квадрате + cosAв квадрате =1 отсюда следует, что cosA =корень квадратный из : 1-SIN A в квадрате = корень квадратный из: 1-9/25 = корень квадратный из: 16/25 = 4/5 2) cosA=AC/AB осюда следует: АВ=АС/cosA=4делим на 4/5=5 ответ: 5
Гость:
Я решил чтобы было понятнее написать это дело в Paint. Вот:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Исполнитель "вычеслитель" умеет выполнять только две команды : умножить на 2 и прибавлять 1. Составтьте для вычислителя наиболее короткую программу...
Математика
За 600г масла и 1,2 кг сыра заплатили 231 руб 96 копеек. Какова цена 1кг сыра, если 1кг масла стоит 76 руб 60копеек
Русский язык
вдоль живой изгороди тщательно подстриженной садовником шли оживленно что-то обсуждая Наталья и Анатолий
Математика
из двух городов одновремено навстречу друг другу отправились два поезда-пассажирский и скорый.Они встретились через 6ч.Скорость пассажирского поезд...