В треугольнике abc угол C равен 90, AC=4, sinA=0,6.Как найти AB

Гость: Гость:

1) sin A = 0,6 но: sinA в квадрате + cosAв квадрате =1 отсюда следует, что cosA =корень квадратный из : 1-SIN A в квадрате = корень квадратный из: 1-9/25 = корень квадратный из: 16/25 = 4/5 2) cosA=AC/AB осюда следует: АВ=АС/cosA=4делим на 4/5=5 ответ: 5