В треугольнике АВС АВ=ВС, медиана ВМ равна6 .Площадь треугольника АВС равна12корень из 7 найди АВ

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Треуг АВС равнобедренный(АВ=ВС), значит ВС является не только медианой, но и высотой треугольника АВС S(ABC) = (AB *BM)/2 2*S(ABC) = AB *BM AB = 2*S(ABC)/ BM AB = 2 * 12 корень7 / 6 = 4 корень7