В треугольнике АВС через точку М,лежащую на стороне АВ,параллельно стороне ВС про??едена прямая,которая пересекает сторону АС в точке К.Найдите отрезок МВ,если АВ=9 см,ВС=12 см,МК=4 см.
Геометрия
В треугольнике АВС через точку М,лежащую на стороне АВ,параллельно стороне ВС про??едена прямая,которая пересекает сторону АС в точке К.Найдите отрезок МВ,если АВ=9 см,ВС=12 см,МК=4 см.
Ответ(ы):
Гость:
Треуг АВС подобен треугольнику АМК, т.к. прямая параллельная одной из сторон треугольника отсекает собой треугольник подобный данному. коэф подобия к=МК/АВ=4/12=1/3, значит АМ/АВ=1/3 АМ=АВ*1/3=9*1/3=3 см, тогда МВ=9-3=6 см
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