В треугольнике авс известно, что ав=5корня из 2, угол в = 30 градусов, угол с = 45 градус??в. найти сторону ас (по теореме синусов)

Геометрия

В треугольнике авс известно, что ав=5корня из 2, угол в = 30 градусов, угол с = 45 градус??в. найти сторону ас (по теореме синусов)

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