В треугольнике авс известно, что ав=5корня из 2, угол в = 30 градусов, угол с = 45 градус??в. найти сторону ас (по теореме синусов)

Геометрия
В треугольнике авс известно, что ав=5корня из 2, угол в = 30 градусов, угол с = 45 градус??в. найти сторону ас (по теореме синусов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB:sin с=AC:sin b, sin b=30°=1/2, sin c=45°=(корень 2)/2. (5 корень 2)/((корень 2)/2)=АС/(1/2), (5 корень 2)/(корень 2)=АС, АС=5.
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