В треугольнике АВС прямая МК ,параллельна стороне ВС ,пересекает сторону АВ в точке М ,а сторону АС в точке К. Найти МК если АК =12 см. КС =4 СМ , ВС=24 см ?ОЧЕНЬ НУЖНО ,С ДАНО ПОЖАЛУЙСТА И С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ,БУДУ БЛАГОДАРна

Геометрия

В треугольнике АВС прямая МК ,параллельна стороне ВС ,пересекает сторону АВ в точке М ,а сторону АС в точке К. Найти МК если АК =12 см. КС =4 СМ , ВС=24 см ?ОЧЕНЬ НУЖНО ,С ДАНО ПОЖАЛУЙСТА И С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ,БУДУ БЛАГОДАРна

Автор: Гость