В треугольнике АВС прямая МК ,параллельна стороне ВС ,пересекает сторону АВ в точке М ,а сторону АС в точке К. Найти МК если АК =12 см. КС =4 СМ , ВС=24 см ?ОЧЕНЬ НУЖНО ,С ДАНО ПОЖАЛУЙСТА И С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ,БУДУ БЛАГОДАРна
Геометрия
В треугольнике АВС прямая МК ,параллельна стороне ВС ,пересекает сторону АВ в точке М ,а сторону АС в точке К. Найти МК если АК =12 см. КС =4 СМ , ВС=24 см ?ОЧЕНЬ НУЖНО ,С ДАНО ПОЖАЛУЙСТА И С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ,БУДУ БЛАГОДАРна
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Гость:
Дано: треугольник АВС, ВС=24 АК=12 КС=4 ВС параллелен МК Найти: МК-? Решение:
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