В треугольнике АВС угол А равен 50 градусов, угол В равен 70 градусов. какой знак на??о поставить вместо*: АВ=ВС? а)меньше б)равно в)равно/меньше г)больше

Геометрия
В треугольнике АВС угол А равен 50 градусов, угол В равен 70 градусов. какой знак на??о поставить вместо*: АВ=ВС? а)меньше б)равно в)равно/меньше г)больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике против большего угла лежит большая сторона; угол С=180-50-70=60гр.,против него АВ; ВС против 50гр.,значит АВ>BC (вариант г).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уровнение а)3,28 х=47,56 б) 72х=36,288 в)0,78х=1144,4 г)35х=702,8
Ответить
Математика
Боре 9 лет.У него есть младшая сестра.На сколько лет Боря старше сестры?
Ответить
Английский язык
Each sentence has a mistake. Find it and correct it.
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР КТО РЕШИТ ДАМ КОНФЕТКУ ХЕХЕ 750+100*1 =
Ответить
История
Фабіанці сповідували ідеї
Ответить