В треугольнике АВС угол А равен 50 градусов, угол В равен 70 градусов. какой знак на??о поставить вместо*: АВ=ВС? а)меньше б)равно в)равно/меньше г)больше
Геометрия
В треугольнике АВС угол А равен 50 градусов, угол В равен 70 градусов. какой знак на??о поставить вместо*: АВ=ВС? а)меньше б)равно в)равно/меньше г)больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике против большего угла лежит большая сторона; угол С=180-50-70=60гр.,против него АВ; ВС против 50гр.,значит АВ>BC (вариант г).
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