В треугольнике АВС угол С равен 66 градусов,АС=ВС,найдите угол А.

угол А=углу В (как углы при основании равнобедренного треугольника). Сумма углов любого треугольника равна 180 градусао, отсюда следует, что Угол А = (180-66)/2=57

Гость: Гость:

Так как треугольник равнобедренный то два других угла равны.А иак как сумма углов в трейгольнике 180 гр.то угол А=(180-66):2=57