В треугольнике АВС угол С равен 66 градусов,АС=ВС,найдите угол А.
Геометрия
В треугольнике АВС угол С равен 66 градусов,АС=ВС,найдите угол А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол А=углу В (как углы при основании равнобедренного треугольника). Сумма углов любого треугольника равна 180 градусао, отсюда следует, что Угол А = (180-66)/2=57
Гость:
Так как треугольник равнобедренный то два других угла равны.А иак как сумма углов в трейгольнике 180 гр.то угол А=(180-66):2=57
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