В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM

Геометрия

В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM

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