В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM
Геометрия
В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем АВ=а, тогда ВС=3а. По т.косинусов: АС²=АВ²+ВС²-2АВ*ВС*cos ∠AB АС²=а²+9а²-6а²*1/2 АС²=7а² АС=а√7 или АВ√7 ( см. выше) О-центр вписанной окружности и лежит на биссектрисе угла АВС Биссектриса треугольника делит противоположную сторону в отношении длин прилежащих сторон.⇒ АМ:МС=АВ:ВС АМ:МС=1:3 АС =1+3=4 части. МС=АС:4*3 СМ=(3АВ√7):4=0,75 АВ√7
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