В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM

Геометрия
В треугольнике авс угол в равен 60 градусов bc=3ab, и в него же вписана окружность с це??тром o.Луч BO пересекает сторону AC в точке M.Найдите CM
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем АВ=а, тогда ВС=3а.   По т.косинусов:    АС²=АВ²+ВС²-2АВ*ВС*cos ∠AB    АС²=а²+9а²-6а²*1/2   АС²=7а²   АС=а√7 или АВ√7 ( см. выше)    О-центр вписанной окружности и лежит на биссектрисе угла АВС  Биссектриса треугольника делит противоположную сторону в  отношении длин прилежащих сторон.⇒     АМ:МС=АВ:ВС    АМ:МС=1:3    АС =1+3=4 части.    МС=АС:4*3   СМ=(3АВ√7):4=0,75 АВ√7 
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