В треугольнике BCD угол C - прямой, BD - 13 м, BC - 12 м. Найдите длину средней линии MK, если M принадлежит BD, K принадлежит BC. Помогите пожалуйста. Если можно, то с подробным решением. Заранее спасибо:)

Геометрия

В треугольнике BCD угол C - прямой, BD - 13 м, BC - 12 м. Найдите длину средней линии MK, если M принадлежит BD, K принадлежит BC. Помогите пожалуйста. Если можно, то с подробным решением. Заранее спасибо:)

Автор: Гость