В треугольнике BCD угол C - прямой, BD - 13 м, BC - 12 м. Найдите длину средней линии MK, если M принадлежит BD, K принадлежит BC. Помогите пожалуйста. Если можно, то с подробным решением. Заранее спасибо:)
Геометрия
В треугольнике BCD угол C - прямой, BD - 13 м, BC - 12 м. Найдите длину средней линии MK, если M принадлежит BD, K принадлежит BC. Помогите пожалуйста. Если можно, то с подробным решением. Заранее спасибо:)
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник ВСД прямоуг, т.к угол с=90 ,мк -ср линия Сд^2 = вд^2-вс^=169-144=25 сд=5 мк=сд:2 =5 :2= 2,5
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