В треугольнике MKP угол MKP = 90 градусов, угол KMP = 75 градусов. точка D- внутренняя точка отрезка KP, угол KMD = 60 градусов. вычислите длину катета MK, если DP = 16 см"
Математика
В треугольнике MKP угол MKP = 90 градусов, угол KMP = 75 градусов. точка D- внутренняя точка отрезка KP, угол KMD = 60 градусов. вычислите длину катета MK, если DP = 16 см"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180°⇒∠К=90°,∠М=75°,∠Р=15°. 1)Рассмотрим ΔКМD: ∠K=90°,∠KMD=60°,∠MDK=30°⇒ вΔMDP: ∠DMP=15°,∠MDP=150°,∠MPD=15°⇒ΔMDP- равнобедренный⇒DP=DM=16см 2)ΔKMD-прямоугольный∠MDK=30°,а против угла в 30°лежит катет равный половине гипотенузы⇒МК=8см
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