В треугольнике одна сторона 36 сантиметров другая на 4 сантиметров меньше а третья на x сантиметров больше первой стороны Найдите периметр треугольника Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x равно 8
Математика
В треугольнике одна сторона 36 сантиметров другая на 4 сантиметров меньше а третья на x сантиметров больше первой стороны Найдите периметр треугольника Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x равно 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=36+36-4+36+х При х=8 36+36-4+36+8=112
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