В треугольнике одна сторона 36 сантиметров другая на 4 сантиметров меньше а третья на x сантиметров больше первой стороны Найдите периметр треугольника Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x равно 8

Математика

В треугольнике одна сторона 36 сантиметров другая на 4 сантиметров меньше а третья на x сантиметров больше первой стороны Найдите периметр треугольника Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при x равно 8

Автор: Гость