В треугольнике со сторонами 25 и 4 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведённая к большей из этих сторон, равна 2. Чему равна высота, проведённая к меньшей из этих сторон?

Математика

В треугольнике со сторонами 25 и 4 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведённая к большей из этих сторон, равна 2. Чему равна высота, проведённая к меньшей из этих сторон?

Автор: Гость