В треугольнике со сторонами 25 и 4 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведённая к большей из этих сторон, равна 2. Чему равна высота, проведённая к меньшей из этих сторон?

Математика
В треугольнике со сторонами 25 и 4 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведённая к большей из этих сторон, равна 2. Чему равна высота, проведённая к меньшей из этих сторон?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим за a высоту, проведенную к стороне длиной 25 и за b высоту, проведенную к стороне длиной 4. По формуле площади треугольника, S=1/2*25*a=1/2*4*b. Таким образом, 25a=4b. По условию, a=2, значит, 4b=50 и b=25/2=12,5. Ответ: 12,5.
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