Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
в треугольнике AB угол C равен 90 ,tgA=0,6,AC=15. Найти BC
в треугольнике AB угол C равен 90 ,tgA=0,6,AC=15. Найти BC
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Обратите внимание,как просто всё решается по определению тангенса.
Похожие вопросы
Напишите рассказ на тему " Как я однажды...... заблудилась, удил рыбу, опоздал в школу, играл в футбол и т.п." Напишите пожалуйста. Заранее спасибо...
Какое одно предложение по цели отличается от других?1) Хорошее это время - каникулы! 2) Пусть твои каникулы пройдут весело, интересно! 3) Как...
Реши кроссворд.1. Механизм управления обществом в какой-либо стране.( 11 букв) 2. Избранный народом глава государства. (9 букв) 2. Один из симв...
Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в двенадцатом подъезде в квартире номер 465, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, ч...
В параллелограмм вписана окружность. Найдите периметр параллелограмма, если одна из его сторон равна 6.
план-характеристика Толі з твору блакитна дитина
От двух пристаней находящихся на расстоянии 510 км, отплыли в 7 ч навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла в 24 часа этого же...
реши задачу: при посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 реблей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослог...
что послужило главной предпосылкой сближения России и Франции в 80-е гг.ХIХв?
Отрезок ab = 9 касается окружности радиуса 12 с центром О в точке В. Окружность пересекает отрезок АО в точке D. Найти AD.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск