в треугольнике AB угол C равен 90 ,tgA=0,6,AC=15. Найти BC

в треугольнике AB угол C равен 90 ,tgA=0,6,AC=15. Найти BC

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Обратите внимание,как просто всё решается по определению тангенса.
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