в треугольнике ABC AB=BC=61 , AC=22.Найдите длину медианы bm

в треугольнике ABC AB=BC=61 , AC=22.Найдите длину медианы bm

Ответ(ы):

Ответил Гость:
медиана делит сторону(на которую опускается)пополам. значит 22:2=11
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