В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sin A=0.1, AC=6 корень из 11. Найдите AB?

В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sin A=0.1, AC=6 корень из 11. Найдите AB?

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