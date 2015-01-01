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В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sin A=0.1, AC=6 корень из 11. Найдите AB?
В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sin A=0.1, AC=6 корень из 11. Найдите AB?
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