в треугольнике ABC угол c равен 90, AC=4, tgA=33/4 корннь из 33. Найдите AB.

в треугольнике ABC угол c равен 90, AC=4, tgA=33/4 корннь из 33. Найдите AB.

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