В треугольнике abc ab=bc bd биссектриса треугольника . Докажите что bd медиана и высота треугольника abc
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В треугольнике abc ab=bc bd биссектриса треугольника . Докажите что bd медиана и высота треугольника abc
Ответ(ы):
Гость:
Если AB=BC, BD - биссектриса, значит ABC - равнобедренный, значит BD - медиана и высота
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