В треугольнике abc ac=bc=20, ab=30, найдите cos A

В треугольнике abc ac=bc=20, ab=30, найдите cos A

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Косинус равен отношению прилежащего катета к гипотенузе, тоесть 20 к 30, тоест 2/3.
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