в треугольнике абс угол с равен 90 bc=10 cos a= 0.6 найдите высоту ahОбъясните плз

если из угла а прямоугольного треугольника abc,где с=90,то это будет сторона ас(катет треугольника). bc-противолежащий катет для угла a,bc=10 синус-отношение противолежащего к прилежащему,т.е. sina=bc/ab. по основному тригонометрическому тождеству получаем sin^2a=1-cos^2a sin^2a=1-0,36=0,64 sina=0,8 bc/ab=0,8 ab=bc/0,8 ab=10/0,8=12,5 cosa=ac/ab cosa=0,6 ac/ab=0,6 ac=ab*0,6 ac=12,5*0,6=7,5 Ответ:7,5