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В треугольнике АВС АС = ВС, высота СН =6, АВ=16. Найдите синус угла А.
В треугольнике АВС АС = ВС, высота СН =6, АВ=16. Найдите синус угла А.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
CH=6 AB=16 AH=1/2AB=8 AC=? AC^2=AH^2+HC^2 AC=10 Sin(угл.)A=HC/AC=0,6
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