В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов tgAравен 3/4 ВС=6.найдите АС

В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов tgAравен 3/4 ВС=6.найдите АС

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ctg A = 1/tg A AC=BC*ctg A = 6*4/3=8
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