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В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов,АВ=5,АС=корень из 21.Найдите cos B
В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов,АВ=5,АС=корень из 21.Найдите cos B
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Через основное тригонометрическое тождество решил
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