В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов,АВ=5,АС=корень из 21.Найдите cos B

В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов,АВ=5,АС=корень из 21.Найдите cos B

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Через основное тригонометрическое тождество решил
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