В треугольнике АВС угол С=90°,sin B=15/17,AC=30., Найти АВ

В треугольнике АВС угол С=90°,sin B=15/17,AC=30., Найти АВ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
sinB=AC/AB 15/17=30/AB 15AB=30*17 15AB=510 AB=510/15 AB=34
Похожие вопросы