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В треугольнике АВС угол С=90°,sin B=15/17,AC=30., Найти АВ
В треугольнике АВС угол С=90°,sin B=15/17,AC=30., Найти АВ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
sinB=AC/AB 15/17=30/AB 15AB=30*17 15AB=510 AB=510/15 AB=34
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