В треугольнике одна сторона равна 12 см,вторая сторона составляет 115% первой ,а периметр-300% первой. Найдите неизвестную сторону треугольника.

Если известная нам сторона (допустим А) составляет 12 см (и это 100%), а вторая 115% от нее, то вторая сторона (назовем В): В=(12см*115)/100=13,8см А раз периметр треугольника составляет 300% стороны А, то он (допустим Р): Р=(12см*300)/100=36см Соответственно третья, неизвестная нам сторона (назовем С): С=36см-12см-13,8см=10,2см