В треугольнике угол c=90градусов,АВ=13,ВС=5,АС=12. Найти sin B.
Алгебра
В треугольнике угол c=90градусов,АВ=13,ВС=5,АС=12. Найти sin B.
Ответ(ы):
Гость:
Sin B = 12/13 т к синус = противолежащий катет /гипотенуза
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