В три овощных магазина завезли 1600кг. картофеля.после того как в первом магазине продали 200кг.,а во втором и третьем-по 100кг.картофеля,в третьем магазине его осталось в 2 раза больше,чем в каждом из первых двух.сколько килог...

Математика

В три овощных магазина завезли 1600кг. картофеля.после того как в первом магазине продали 200кг.,а во втором и третьем-по 100кг.картофеля,в третьем магазине его осталось в 2 раза больше,чем в каждом из первых двух.сколько килограммов картофеля было в каждом магазине первоначально?

Автор: Гость