В три овощных магазина завезли 1600кг. картофеля.после того как в первом магазине продали 200кг.,а во втором и третьем-по 100кг.картофеля,в третьем магазине его осталось в 2 раза больше,чем в каждом из первых двух.сколько килог...
Математика
В три овощных магазина завезли 1600кг. картофеля.после того как в первом магазине продали 200кг.,а во втором и третьем-по 100кг.картофеля,в третьем магазине его осталось в 2 раза больше,чем в каждом из первых двух.сколько килограммов картофеля было в каждом магазине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1600-200-100-100=1200(кг) - осталось в трех магазинах. 2)1200:2=600(кг) - картофеля отсалось в третьем магазине. 3)600:2=300(кг) - картофеля осталось в первом и втором магазине. 4)300+100=400(кг) - картофеля завезли в первый и второй магазин. 5)600+200=800(кг) - картофеля завезли в третий магазин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Жук плавунец . 1 .тело покрыто чешуйками? 2 впадает в спячку в засушливые периоды ? 3 ??ело черное,посередине украшено жёлтой полосой? 4питается др...