В три овощных магазина завезли 1600кг. картофеля.после того как в первом магазине продали 200кг.,а во втором и третьем-по 100кг.картофеля,в третьем магазине его осталось в 2 раза больше,чем в каждом из первых двух.сколько килог...

Математика
В три овощных магазина завезли 1600кг. картофеля.после того как в первом магазине продали 200кг.,а во втором и третьем-по 100кг.картофеля,в третьем магазине его осталось в 2 раза больше,чем в каждом из первых двух.сколько килограммов картофеля было в каждом магазине первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1600-200-100-100=1200(кг) - осталось в трех магазинах. 2)1200:2=600(кг) - картофеля отсалось в третьем магазине. 3)600:2=300(кг) - картофеля осталось в первом и втором магазине. 4)300+100=400(кг) - картофеля завезли в первый и второй магазин. 5)600+200=800(кг) - картофеля завезли в третий магазин
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