В центре Афин стоит памятник российскому министру иностранных дел Александра 1 графу каподистрии.как вы думаете,за что он был ему поставлен?

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А в 1821 году на встрече великих держав Европ в Лайбахе ( так тогда называлась современная Любляна, столица Словении) , российский император был поставлен перед неприятным фактом - в то время как целью этой встречи российского и австрийского императоров, короля Пруссии и представителей монархий Англии и Франции было именно подавление совместными усилиями революционных восстаний в Италии и всего революционного духа, охватившего Европу, во время работы конференции коронованных особ приходит известие о начале восстания в Греции под руководством Александра Ипсилантиса, офицера российской армии, а сопровождающий самого царя министр иностранных дел России Иоанн Каподистрия, известный дипломат, тоже был греком, способным, как ожидалось, предпринять дипломатические маневры в поддержку восстания. Хотя восстание было носило чисто национальный характер и было направлено против турецкого владычества, министр иностранных дел Австрии князь фон Меттерних, видный дипломат своего времени, видел в нем одно из восстаний против существующего порядка, развитие который могло стать гибельным для монархий Европы. Император Александр Первый поспешил заверить коронованных союзников в верности России общим интересам и отсутствии какой бы то ни было поддержки греческого восстания. От Александра Ипсилантиса было вовремя получено письмо на имя императора, в котором он слагал с себя российский военный чин, а Иоанн Каподистрия пишет послание с осуждением восстания в Греции, как местной инициативы, подчеркивая полную непричастность России к этому факту. Меттерних призвал к подавлению всех вспыхивающих восстаний силами союзников, в том числе и "восточного", как он назвал греческое. И тем не менее, в итоговом документе встречи Иоанну Каподистрии удалось провести исключение восстания в Греции из списка подлежащих подавлению военными силами союзнических монархий. Это была его самая крупная дипломатическая победа, дорого правда ему стоившая - доверие Александра Первого к нему было подорвано, и по возвращении в Санкт-Петербург император начинает его постепенное отдаление, завершившееся через несколько лет потерей поста министра иностранных дел Российской Империи