В центре корня, в основном, находится...тканью а)покровная; б)проводящая; в)запасающая. Очень срочно!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Биология

В центре корня, в основном, находится...тканью а)покровная; б)проводящая; в)запасающая. Очень срочно!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость