В центре корня, в основном, находится...тканью а)покровная; б)проводящая; в)запасающая. Очень срочно!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Биология
В центре корня, в основном, находится...тканью а)покровная; б)проводящая; в)запасающая. Очень срочно!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы):
Гость:
В центре корня находится проводящая ткань
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