В цилиндрическом сосуде уровень жидкости 384см. на какой высоте будет находиться у??овень жидкости если ее перелить во второй сосуд диаметр которооо в 8 раз больше диаметра первого

Гость: Гость:

V1=pi*R^2*384=V2=pi*(8R)^2*h; --> h=384/64=6см.ответ: 6 см. тк. диаметр больше в восемь раз, значит и радиус больше в восемь раз, объем зависит от радиуса в квадрате, значит высота будет меньше в 8*8=64 раза, 384:64=6 см оба решения верны.