В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см.На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если еёперелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр основания которого в 2 разабольше диаметра первого?

Геометрия

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см.На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если еёперелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр основания которого в 2 разабольше диаметра первого?

Автор: Гость