В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см.На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если еёперелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр основания которого в 2 разабольше диаметра первого?
Геометрия
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см.На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если еёперелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр основания которого в 2 разабольше диаметра первого?
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