В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 45 см. На какой высоте будет на??одиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза меньше диаметра первого?

Алгебра

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 45 см. На какой высоте будет на??одиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза меньше диаметра первого?

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