В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 45 см. На какой высоте будет на??одиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза меньше диаметра первого?
Алгебра
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 45 см. На какой высоте будет на??одиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза меньше диаметра первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся формулой объема цилиндра: Если диаметр меньше в 3 раза, значит и радиус меньше в 3 раза. (см) - уровень жидкости. Ответ: 405 см.
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