В цистерне было 32 т керосина . в 1 день израсходовали в 1,8 раза больше керосина , чем во второй день. к утру третьего дня в цистерне осталось 12,4 керосина. сколько тонн керосина израсходовали в первый день?
Математика
В цистерне было 32 т керосина . в 1 день израсходовали в 1,8 раза больше керосина , чем во второй день. к утру третьего дня в цистерне осталось 12,4 керосина. сколько тонн керосина израсходовали в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-в первый деньво второй - 1,8хх+1,8х=32-12,42,8х=19,6х=19,6:2,8х=7т- в первый день 7*1,8=12,6т-во второй
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