В цистерне было 32 т керосина . в 1 день израсходовали в 1,8 раза больше керосина , чем во второй день. к утру третьего дня в цистерне осталось 12,4 керосина. сколько тонн керосина израсходовали в первый день?

Математика

В цистерне было 32 т керосина . в 1 день израсходовали в 1,8 раза больше керосина , чем во второй день. к утру третьего дня в цистерне осталось 12,4 керосина. сколько тонн керосина израсходовали в первый день?

Автор: Гость