В цистерну через две трубы 2,28т бензина. Через первую трубу поступало 3,6т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8т бензина меньше, чем первую, Сколько времини была открыта вторая тр...
Математика
В цистерну через две трубы 2,28т бензина. Через первую трубу поступало 3,6т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8т бензина меньше, чем первую, Сколько времини была открыта вторая труба? Помогите ребят пж!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через первуютрубу поступило : 3,6 * 0,4 = 1,44 т Черерез вторую трубу поступило : 2,28 - 1,44 = 0,84 т бензина Вторая труба была открыта : 0,84 /(3,6 - 0,8) = 0,84 / 2,8 = 0,3 часа
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