В цистерну через две трубы 2,28т бензина. Через первую трубу поступало 3,6т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8т бензина меньше, чем первую, Сколько времини была открыта вторая тр...

Математика

В цистерну через две трубы 2,28т бензина. Через первую трубу поступало 3,6т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8т бензина меньше, чем первую, Сколько времини была открыта вторая труба? Помогите ребят пж!!!

Автор: Гость