В турнире по шашкам участие приняли 7 юношей и 5 девушек, каждый участник сыграл од??н раз с каждым другим, определить сколько партий было между : юнош, девушками, юнош и девушками
Алгебра
В турнире по шашкам участие приняли 7 юношей и 5 девушек, каждый участник сыграл од??н раз с каждым другим, определить сколько партий было между : юнош, девушками, юнош и девушками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*7=49 (между юношами) 5*5=25 (между девушками) 7*5=35 (между юношами и девушками)
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