В турнире по шашкам участие приняли 7 юношей и 5 девушек, каждый участник сыграл од??н раз с каждым другим, определить сколько партий было между : юнош, девушками, юнош и девушками

Алгебра

В турнире по шашкам участие приняли 7 юношей и 5 девушек, каждый участник сыграл од??н раз с каждым другим, определить сколько партий было между : юнош, девушками, юнош и девушками

Автор: Гость