В турпоходе дежурные Оля и Юля должны начистить кастрюлюкартофеля . Оля может справиться с этой работой за 15 мин . , Юля - за 10 мин . Успеют ли они начистить кастрюлю за 10 мин . , если будут работать вместе ? пожалуйста!! решением)