В учебнике математики даны два примера и задание "вычислить наиболее рациональны?? способом". 7,8 х 6,3 + 7,8 х 13,7. Логично предположить, что общим множителем является 7,8. Решение (по реш-ку): 7,8(6,3 + 13,7) =... Второй ...
Алгебра
В учебнике математики даны два примера и задание "вычислить наиболее рациональны?? способом". 7,8 х 6,3 + 7,8 х 13,7. Логично предположить, что общим множителем является 7,8. Решение (по реш-ку): 7,8(6,3 + 13,7) =... Второй пример: 42,2 х 3/4 - 2,4 х 3/4 . Логично предположить, что, поскольку в предыдущем примере множителем являлось число, после которого (!) стоял знак умножения, то и здесь по той же логике должно быть так. Но реш-к показывает обратное. Множитель, как вы догадались, 3/4. Так что же в математике является множителем в таких вот случаях? Число, знак умножения которого стоит после или перед ним?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При умножении оба числа называются множителями на каком бы месте они не стояли. Например 2, 3· 4 + 6 ·2,3, общий множитель в данном примере 2,3.
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